Bahia x Cuiabá: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (9), pela 33ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Bahia e Cuiabá se enfrentam na noite desta quinta-feira (9), a partir das 20h(de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após a derrota para o Grêmio por 1 a 0, o Bahia volta a campo em busca da recuperação na luta contra o rebaixamento. Para o confronto, o técnico Rogério Ceni terá os retornos de Gilberto e Kan, que cumpriram suspensão na última rodada.

Do outro lado, o Cuiabá, no meio da tabela, com 41 pontos, vem de derrota para o Vasco por 2 a 0 e o empate sem gols com o Santos nos últimos dois jogos. O técnico António de Oliveira terá o retorno de Raniele, que cumpriu suspensão.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Yago Felipe, Yago e Cauly; Biel (Rafael Ratão) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Filipe Augusto (Ronald) e Denilson; Jonathan Cafú, Deyverson e Clayson. Técnico: António Oliveira.

Desfalques

Bahia

Raul Gustavo, lesionado, é desfalque.

Cuiabá

Fernando Sobral, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Lucas Mineiro, lesionado, estão fora.

Quando é?