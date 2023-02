Bahia tem conversas avançadas pela compra de Yago Felipe, do Fluminense

Volante de 28 anos tem contrato até dezembro de 2024 nas Laranjeiras. O empresário Alexandre Uram atua como intermediário do negócio

O Bahia tem conversas avançadas para a contratação de Yago Felipe, volante que pertence ao Fluminense. O empresário Alexandre Uram é quem atua como intermediário no negócio e costura o acordo para a chegada do meio-campista à Fonte Nova, como soube a GOAL.

Os baianos tentam a contratação em definitivo do atleta — a oferta apresentada no último fim de semana está perto do que o Tricolor carioca deseja pela liberação do jogador, que também deu sinal positivo para o acordo

A informação sobre o interesse do Bahia na contratação de Yago Felipe foi inicialmente publicada pelo jornal Extra e confirmada pela reportagem da GOAL.

O volante de 28 anos tem contrato nas Laranjeiras até dezembro de 2024. A princípio, a comissão técnica não gostaria de liberá-lo em definitivo no mercado da bola. Entretanto, a oferta do Bahia agradou, e a negociação deve ter um desfecho positivo em breve. Os números envolvidos nas tratativas não são revelados.

Hoje, o Fluminense tem outros quatro volantes no elenco comandado por Fernando Diniz: André, Martinelli, Alexsander e Felipe Melo são da posição. O meio-campista Lima também pode ser improvisado na função.

Yago Felipe fez cinco partidas na atual temporada, somando 212 minutos em campo. Ele foi titular em três oportunidades. O volante não marcou gols em 2023 e também não deu assistências. No ano passado, ele foi responsável por cinco passes para gols de companheiros de plantel — na ocasião, disputou 45 jogos.