Bahia x América-MG ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (6), na Arena Fonte Nova; veja como acompanhar na TV e na internet

Em confronto direto contra o rebaixamento, o Bahia recebe o América-MG se enfrentam na noite deste domingo (6), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada ( veja a programação completa aqui ).

Há oito jogos sem conquistar a vitória, o Bahia entra em campo pressionado a buscar o triunfo. Com três derrotas e cinco empates, o Tricolor Baiano se encontra na zona de rebaixamento, possuindo 15 pontos e um aproveitamento de 29% no Brasileirão.

Do outro lado, o América-MG volta suas atenções para o Brasileirão após o empate em 1 a 1 com o RB Bragantino no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Assim como o adversário, o Coelho também se encontra no Z-4, somando apenas 10 pontos.

"Eu não me sinto pressionado. De forma alguma. As vaias são do mesmo torcedores que, há dois meses, aplaudiam a gente. Isso faz parte da esfera do futebol. Se o torcedor vem e espera que a equipe ganhe, ele vai extravasar. Isso é normal. Nós reconhecemos o momento de cada um. Tudo isso é um pacote que está no Brasileiro. Sabemos que temos times para não estar ali", afirmou Mancini.

"Pode vaiar, xingar. Zero de problema. O que a gente não aceita é violência no futebol. A manifestação do público, desde Roma Antiga, teve", completou.

Há uma grande vantagem do Bahia sobre o América-MG no retrospecto histórico. Em 24 jogos disputados entre as equipes, a equipe baiana soma 11 vitórias, contra quatro do Coelho, além de nove empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2021, empataram sem gols.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu (Vitor Hugo) e Matheus Bahia; Acevedo, Rezende, Cauly, Thaciano; Ademir e Vinicius Mingotti (Everaldo). Técnico: Renato Paiva.

América-MG: Mateus Pasinato, Daniel Borges, Iago Maidana, Éder e Vichiatto; Alê, Martínez e Benítez; Mastriani, Pedrinho e Paulinho Bóia. Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques

Bahia

Kayky, Biel e Danilo Fernandes seguem fora.

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?