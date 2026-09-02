Babadi encontra saída após chegar a um beco sem saída no PSV

Isaac Babadi está deixando o PSV, informou o clube de Eindhoven nesta quarta-feira por meio de seu site. O meio-campista, de 21 anos, jogará por empréstimo no Sparta Rotterdam até o fim da temporada, clube que também garantiu uma opção de compra.

"O PSV deseja muito sucesso a Babadi no Sparta", diz um breve comunicado à imprensa. O jovem meio-campista tem contrato com o PSV até depois do fim da temporada 2027/28.

No Philips Stadion, o meio-campista de 21 anos não podia contar com muito tempo de jogo. Por isso, Babadi foi liberado pelo PSV para sair. Na terça-feira, a Voetbal International já havia informado que tanto o Fortuna Sittard quanto o Sparta estavam interessados em sua contratação, com este último clube como novo destino do jogador.

"Em Isaac, trouxemos para o Sparta um jogador versátil. Isaac pode atuar tanto no meio-campo quanto pelos lados, embora tenha feito a maioria de suas partidas como 'camisa 10'", reagiu o diretor técnico Gerard Nijkamp no site do Sparta sobre a chegada de Babadi.

"Com seus passes em profundidade, dribles e visão de jogo, Isaac acrescenta qualidade e criatividade ao elenco do Sparta. Estamos felizes por poder dar as boas-vindas a Isaac por empréstimo, com opção de compra, e estamos ansiosos para trabalhar intensamente juntos nesta temporada", disse Nijkamp, muito satisfeito com a chegada de Babadi para esta temporada.

Babadi disputou até agora 35 partidas oficiais pela equipe principal do clube. Nelas, marcou três gols e deu uma assistência.

No momento, porém, ele quase não faz mais parte dos planos de Peter Bosz. Mais do que isso: sua última partida pelo time principal do PSV foi em maio do ano passado.

Isso também tem a ver com o fato de Babadi ter sido emprestado ao Royal Antwerp FC na temporada passada. Por esse clube, ele disputou 21 partidas oficiais.