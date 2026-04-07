O jogo entre Real Madrid e Bayern de Munique, no grande duelo da Liga dos Campeões da Europa, teve apenas um lance polêmico — mas a decisão do árbitro foi correta?

O Bayern de Munique conquistou uma vitória valiosa sobre o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu por 2 a 1, pela primeira vez desde 2001.

O triunfo da equipe bávara veio na partida disputada na noite desta terça-feira, pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões, antes do confronto decisivo da volta em Munique na próxima semana.

O primeiro gol do Bayern de Munique, marcado por Luis Díaz no primeiro tempo, gerou reclamações por parte dos jogadores do Real Madrid, lideradas por Dean Huijsen. Os donos da casa pediram a anulação do gol, alegando toque de mão de Michael Olise antes de a bola chegar ao astro colombiano.

Vinícius Júnior errou um passe, que bateu na mão de Olise no meio-campo, mas o árbitro inglês Michael Oliver mandou o jogo seguir.

Sobre o lance, o ex-árbitro espanhol Iturralde González disse, conforme destacado pelo jornal “AS”, que a decisão do árbitro de não marcar toque de mão e validar o gol foi correta.

Ele explicou: “A bola realmente tocou na mão dele, mas foi totalmente involuntário, e a mão estava junto ao corpo”.

Quanto ao lance em que Aurélien Tchouaméni, jogador do Real Madrid, recebeu um cartão amarelo que o deixará fora do jogo de volta por acúmulo de cartões, Iturralde disse: “A decisão do árbitro também foi correta”.

Ele acrescentou que Tchouaméni matou um ataque promissor do Bayern de Munique e derrubou claramente o jogador adversário.

Leia também:

Bayern de Munique quebra o “jejum de um quarto de século” contra o Real Madrid

Mbappé avança rumo ao feito de Ronaldo… e salva a sequência do Real Madrid

Duelo de dois e revanche antiga… Mbappé quebra a resistência de Neuer após 9 lances

Complica os planos de Arbeloa.. estrela do Real Madrid desfalca o jogo decisivo contra o Bayern

Thiago Bitarsh quebra o recorde de Raúl.. e Neuer iguala Messi

Decisão ousada de Arbeloa.. plano do Real Madrid contra o Bayern é vazado