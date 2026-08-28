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Azzedine OunahiGetty
Bart DHanis

Traduzido por

'Azzedine Ounahi viaja para Amsterdã para conversas com o Ajax'

Mercado da bola
Ajax
A. Ounahi

Azzedine Ounahi voou para Amsterdã para negociar com o Ajax, segundo informa Santi Aouna. Isso, aliás, ainda está longe de significar que o meio-campista realmente vá para Amsterdã.

Os rumores sobre Ajax e Ounahi circulam durante todo o verão. O técnico do Ajax, Míchel, gostaria de ver o meio-campista marroquino chegar a Amsterdã.

Míchel conhece bem Ounahi da época em que trabalharam juntos no Girona. O jogador, 55 vezes internacional, atuou por uma temporada sob o comando do treinador espanhol.

No entanto, o meio-campista não é um ‘camisa 6’, posição que o Ajax procura com tanta urgência. Ainda é possível que jogadores do meio-campo deixem o clube de Amsterdã.

Ounahi está, portanto, atualmente em Amsterdã para ter conversas pessoais com Jordi Cruijff, embora isso, segundo Aouna, ainda não queira dizer muita coisa. Há mais clubes na disputa.

Não se sabe quanto Ounahi deve custar. Segundo o Transfermarkt, ele vale dezoito milhões de euros.

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