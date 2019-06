Azarada? Seleção usou camisa branca mais vezes do que você imagina

O uniforme, marcado pela derrota para o Uruguai em 1950, voltou a ser usada mais vezes do que a história popular conta

O entra em campo nesta sexta-feira (14), para a estreia da contra a , vestido de branco. Uma homenagem aos campeões de 1919, quando o ‘scratch’ nacional conquistou seu primeiro grande título na primeira vez em que sediou o torneio. Na memória popular, o uniforme, entretanto, é mais ligado à traumática derrota para o no Mundial de 1950. A história popular diz que o uniforme foi aposentado depois daquele jogo, o Maracanazo, mas a camisa durou um pouco mais de tempo e voltou mais vezes do que você imagina.

Foi de branco que a seleção brasileira disputou e venceu o Pan-americano de 1952. Inclusive com vitória por 4 a 2 sobre os algozes uruguaios de dois anos antes. Os relatos revelam um temor do time em relação ao ponta-direita Ghiggia, autor do gol que silenciou o Maracanã em 1950, mas destacam a grande exibição de Nilton (que era reserva em 50) para “colocar no bolso” o camisa 7 charrúa. A camisa seguiu a ser utilizada em 1953.

Os heróis de 1919! Esses craques venceram o Uruguai por 1 a 0 e levantaram a 1ª taça continental do Brasil no Estádio das Laranjeiras.



Relembre essa conquista que já completou 100 anos >> https://t.co/PlWOfWLJEr pic.twitter.com/1ZDcLeMJKd — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 14 de junho de 2019

O #TeamBrasileiro entra em campo hoje fortalecido. A camisa branca revive os nossos craques pioneiros de 1919. Estamos vestidos para recordar e agradecer: o uniforme, as redes sociais, o site e a alma! Há 100 anos o Brasil mostra ao mundo que #JogaBola #100AnosDeGlórias pic.twitter.com/gpKoahFkpX — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 14 de junho de 2019

A ‘canarinho’ nasceu em 1954, mas volta e meia a camisa branca voltava a ser usada. Uma delas, por exemplo, aconteceu em 1956, durante a primeira excursão mais bem planejada do Brasil para o continente europeu: a derrota por 3 a 0 sofrida para a , em amistoso realizado no estádio de San Siro, em Milão, teve p selecionado vestido de branco. O último duelo válido por competição com o Brasil de branco teria sido uma vitória por 4 a 2 sobre o , no Sul-americano de 1957 – a extinta revista Manchete Esportiva, por exemplo, ilustrou o resultado com Didi vestindo o uniforme.

Em 2004, a seleção brasileira enfrentou a utilizando um uniforme de pano, homenageando uma de suas primeiras versões, no primeiro tempo de um amistoso para comemorar os 100 anos da FIFA. Ou seja: a camisa que será utilizada nesta sexta-feira (14), contra a Bolívia, volta e meia aparece para dar as suas graças... embora não tenha uma história tão vitoriosa quanto a canarinho ou a azul.