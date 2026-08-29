O AZ segue 100% na Eredivisie nesta temporada. Na noite de sábado, também venceu o seu quarto jogo de liga. Em Alkmaar, a equipe foi muito superior ao Go Ahead Eagles e venceu por 5 a 2.

No primeiro tempo, foram principalmente os gols curiosos que chamaram a atenção. Dave Kwakman conseguiu abrir o placar logo no início da partida com um chute de longa distância que desviou em Victor Edvardsen: 1 a 0.

A equipe de Leeroy Echteld foi dona absoluta do AFAS Stadion, mas durante muito tempo não conseguiu transformar essa superioridade em mais gols. Com isso, o Go Ahead Eagles conseguiu empatar do nada.

Um chute de Melle Meulensteen mudou de direção, fazendo com que o goleiro do AZ, Jari De Busser, tivesse dificuldades para fazer a defesa. No rebote, ele depois não teve chances diante da finalização de Edvardsen: 1 a 1.

Antes do intervalo, o AZ retomou a liderança graças a Ro-Zangelo Daal. A finalização dele também desviou no caminho: 2 a 1. Kjetil Haug, o goleiro do Go Ahead Eagles, mais uma vez pouco pôde fazer no lance.

A equipe de Echteld começou o segundo tempo de forma fortíssima, porque em poucos minutos já ampliou a vantagem. Lewis Schouten foi acionado na medida por Mateo Chávez, o mexicano que nas primeiras semanas vem causando uma impressão fortíssima como lateral-esquerdo dos alkmaarders: 3 a 1.

Chávez também participou da festa aos 68 minutos. Ele aproveitou a saída de bola desleixada do Go Ahead Eagles e finalizou com convicção, marcando por baixo do travessão: 4 a 1. Definitivamente, não foi o único belo gol da noite. Daal voltou a deixar o seu cartão de visitas ao colocar a bola com categoria no ângulo oposto: 5 a 1.

Já nos acréscimos, o Go Ahead ainda diminuiu. O reserva Stefan Ingi Sigurdarson viu a sua finalização bater na parte interna das duas traves e voltar a rolar para o campo, após o que Mathis Suray conseguiu completar: 5 a 2.



