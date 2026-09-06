O AZ também venceu o sc Heerenveen neste domingo. O time de Alkmaar ganhou por 2 a 3, após um duelo delicioso no Estádio Abe Lenstra. Os reservas Valdemar Byskov e Ayoub Oufkir tiveram papel crucial na vitória do AZ, que, após cinco partidas, tem o máximo de 15 pontos e, assim, segue na liderança da Eredivisie. O Heerenveen somou cinco pontos em cinco jogos.

No eletrizante primeiro tempo, o AZ foi a primeira equipe a golpear. Ringo Meerveld simplesmente entregou a bola para Wouter Goes, que acionou Ro-Zangelo Daal pela esquerda. O velocista cortou para dentro da área e finalizou com categoria, fazendo 0 a 1.

Assim como no gol de abertura, houve um grande erro antes do empate. Desta vez, Lewis Schouten entregou a bola para Dirk Proper com um passe horroroso, e ele escolheu imediatamente o caminho para a frente. Jakob Trenskow encontrou Dylan Vente, cujo cruzamento foi completado com categoria por Nolhan Courtens: 1 a 1. O belga (19) se tornaria o melhor jogador do lado frísio.

O Heerenveen mostrou, em alguns momentos, um ótimo futebol contra os norte-holandeses, que por volta da meia hora de jogo chegaram até a ficar atrás no placar. Meerveld tabelou com Proper, abriu espaço para a finalização e marcou com desvio na perna de Dave Kwakman: 2 a 1.

O AZ decepcionou no primeiro tempo e não se aproximou do nível que havia mostrado nas rodadas anteriores. A equipe de Leeroy Echteld foi pouco além de uma finalização sem perigo de Peer Koopmeiners, que ficou um pouco com a bola embaixo do corpo.

Depois do intervalo, o AZ voltou de forma muito mais convincente, e isso levou ao merecido empate a vinte minutos do fim. O estreante Byskov precisou de menos de cinco minutos para mostrar sua classe com uma brilhante enfiada de bola com a parte externa do pé para Meerdink, que cortou rapidamente para dentro e não deu chances a Klaverboer com uma bomba: 2 a 2.

O Heerenveen tomou a iniciativa na reta final, mas acabou castigado após um cruzamento mal executado. Meerdink serviu perfeitamente o reserva Oufkir, que foi mais rápido que Sam Kersten e deu um toque por cobertura de pé esquerdo sobre Bernt Klaverboer: 2 a 3.

O Heerenveen ainda chegou perto do empate duas vezes na reta final, mas o goleiro Jari De Busser defendeu as cabeçadas de Vasilios Zagaritis e do estreante Roberts Uldrikis. Assim, o AZ segue impecável na Eredivisie.







