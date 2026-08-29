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Bart DHanis

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AZ se aproxima do próprio recorde de transferência e de repente garante o reforço desejado

Mercado da bola
AZ Alkmaar

O AZ contratou um novo meio-campista. O clube de Alkmaar vai pagar sete milhões de euros ao FC Midtjylland pelos serviços de Valdemar Byskov, segundo informa o dinamarquês Bold.

Byskov é um meio-campista central de 21 anos. Ele veio das categorias de base do Midtjylland e disputou partidas pelas seleções de base da Dinamarca no sub-21.

Apesar da idade, Byskov já disputou mais de cem jogos pelo time principal do clube dinamarquês. Neles, marcou quinze vezes e deu onze assistências.

Byskov viaja para a Holanda depois do fim de semana para passar por exames médicos, após os quais assinará um contrato de longa duração no AFAS Stadion.

Segundo o Bold, o AZ paga “cerca de sete milhões de euros” pelo talentoso armador. Com isso, Byskov é quase a contratação mais cara da história do AZ.

A contratação mais cara no momento ainda é Weslley Patati. Ele foi adquirido no verão passado por 7,3 milhões de euros junto ao Maccabi Tel Aviv.

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