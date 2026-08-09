AZ recebe proposta de 17,5 milhões de euros

A disputa por Troy Parrott parece ter começado. Segundo o Daily Mail, o West Ham United apresentou uma proposta de cerca de 17,5 milhões de euros ao AZ.

Com isso, o clube espera convencer os donos da casa de Alkmaar a vender, mas essa chance parece pequena. O Algemeen Dagblad já havia informado anteriormente que o diretor técnico Niels van Duinen mira um recorde de transferência: será preciso colocar 30 milhões de euros na mesa.

Não se sabe até que ponto o West Ham está disposto a acompanhar isso. O Daily Mail espera que o rebaixado inglês, se necessário, possa aumentar a proposta para mais de 20 milhões de euros. Segundo o Transfermarkt, Parrott está avaliado atualmente em 25 milhões de euros.

Isso tem tudo a ver com o ‘homegrown status’ de que Parrott desfruta para os clubes ingleses. Por isso, o atacante irlandês é atraente para clubes como o West Ham, que precisam ter no mínimo oito jogadores no elenco que tenham sido formados por pelo menos três anos, antes dos 21, em um clube do mesmo país.

Segundo as informações da Inglaterra, o West Ham tem um concorrente sério na disputa por Parrott: o FC Porto. A equipe do técnico Francesco Farioli, porém, ainda não fez uma proposta oficial.

Parrott já deixou há muito tempo claro ao comando do AZ que deseja sair, mas, ainda assim, ressalta que continuará sempre dando tudo de si. “Como o treinador (Leeroy Echteld, red.) e eu temos uma relação muito boa, também quero ser importante no meu último período. Nós nos sentamos recentemente e tivemos uma boa conversa”, contou o atacante recentemente ao De Telegraaf.

“O treinador disse que escolheu os jogadores que precisam fazer isso por ele nesta temporada”, por isso Parrott considera mais do que lógica a atual vaga de titular de Mexx Meerdink. “Acho importante ajudar os caras o máximo possível. Este clube fez tanto por mim. Eu disse ao treinador: ‘enquanto eu estiver aqui, estarei aqui por você e pelos caras’.”