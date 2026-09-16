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Sunderland AFC v AZ Alkmaar - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Sam Vreeswijk

Traduzido por

AZ não consegue surpreender diante do Sunderland: pênalti infeliz é fatal para os Alkmaarders

Sunderland x AZ Alkmaar
Sunderland
AZ Alkmaar
Liga Europa
R. Roefs
B. Brobbey
K. Smit
E. Le Fee
J. De Busser

O AZ começou a nova temporada da Liga Europa nesta quarta-feira com uma derrota apertada para o Sunderland. No Stadium of Light, o clube inglês venceu o campeão da Copa da Holanda por 1 a 0, com um pênalti convertido por Enzo Le Fée.

No Sunderland, de volta às competições europeias pela primeira vez desde 1973, Robin Roefs começou no gol. Brian Brobbey teve de se contentar com um papel de reserva. Do lado do AZ, Ayoub Oufkir e Kees Smit, de volta após lesão, começaram entre os titulares, o que tirou Calvin Stengs e Dave Kwakman do time inicial.

O AZ começou bem na Inglaterra. Mais do que isso: depois de uma perda de bola de Le Fée, Ro-Zangelo Daal ficou sozinho diante de Roefs. O atacante, porém, desperdiçou a grande chance, já que Roefs conseguiu fazer a defesa com o pé.

Pouco depois de Mexx Meerdink cabecear a bola bem por cima, o Sunderland assumiu a iniciativa. Jari De Busser foi exigido, mas respondeu às tentativas de Le Fée, Nordi Mukiele e Kevin Danso.

À medida que o intervalo se aproximava, a pressão aumentava cada vez mais. Le Fée acertou a trave e a rede pelo lado de fora, Trai Hume viu sua finalização sair por muito pouco, e Danso quase conseguiu desviar de forma decisiva um chute de Granit Xhaka. Foi quase um milagre que o AZ tenha chegado ao intervalo sem sofrer gols.

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O AZ também começou bem o segundo tempo. Após uma bonita jogada, Kees Smit chutou por muito pouco para fora. Mas, mais uma vez, a iniciativa passou depois para o Sunderland. Uma finalização de Wilson Isidor saiu rente à trave, e De Busser impediu Hume de marcar.

O 1 a 0 estava no ar, e, depois de mais de uma hora de jogo, o Sunderland teve a chance ideal para marcar. A bola foi para a marca do pênalti após uma falta de Weslley Patati em Le Fée, e o próprio jogador converteu a cobrança.

O AZ foi em busca do empate e também criou chances, com Daal, Valdemar Byskov e Meerdink. Do outro lado, os reservas Brobbey e Nilson Angulo desperdiçaram a chance de ampliar o placar. No entanto, não houve mais gols.

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