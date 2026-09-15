AZ enfrenta o muito popular Brian Brobbey, que ainda pode melhorar em um aspecto

O AZ inicia sua aventura na Liga Europa na quarta-feira, fora de casa, contra o Sunderland. O adversário inglês caiu muito de rendimento e durante anos ficou conhecido principalmente por causa da série da Netflix Sunderland 'Til I Die. Agora, porém, são as atuações em campo que predominam. O Voetbalzone conversa, na preparação para o duelo europeu, com o setorista Philip Smith, do Sunderland Echo, sobre o clube do povo do nordeste da Inglaterra.

Por Rian Rosendaal

Holandeses populares

Os holandeses Robin Roefs e Brian Brobbey são extremamente populares entre os torcedores do Sunderland, como Smith enfatiza na entrevista antes do duelo da Liga Europa no Stadium of Light. "Roefs atuou muito bem na temporada passada e os torcedores ficaram felizes por ele ter assinado recentemente um novo contrato. Havia o temor, afinal, de que sua boa fase atraísse a atenção de clubes da Champions League. Ele transmite calma e confiabilidade, exatamente o que qualquer torcedor deseja de um goleiro."

Também sobre Brobbey, que em 2025 foi contratado junto ao Ajax por 20 milhões de euros, só há palavras positivas por parte do setorista do Sunderland. "Brobbey se transformou em um verdadeiro herói cult entre os torcedores, em parte porque marcou o gol da vitória nos acréscimos na partida fora de casa contra o arquirrival Newcastle United na temporada passada. Além disso, os torcedores valorizam muito o fato de ele ser um centroavante à moda antiga, um tipo que raramente se vê no futebol moderno."

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O muito valorizado Brobbey tem contrato com o Sunderland até 30 de junho de 2029, clube que no último sábado perdeu em casa por 2 a 0 para o atual campeão Arsenal em um duelo turbulento. No entanto, é bem possível que o atacante de porte avantajado já tenha saído antes dessa data. "É possível, porque alguns clubes muito grandes acompanham de perto sua evolução", sabe Smith. "Não apenas na Premier League, mas também durante a Copa do Mundo. Se olharmos para o passo rumo a se tornar uma referência fixa como atacante na Champions League, marcar com mais frequência provavelmente é algo que Brobbey ainda precisa acrescentar ao seu jogo. Claro que, para isso, o Sunderland precisa criar mais chances trabalhadas para ele, mas esse provavelmente é o aspecto em que ele ainda pode dar mais um passo adiante."

O Sunderland terminou a temporada passada, como recém-promovido, em uma respeitável sétima colocação na Premier League. A recompensa por isso é disputar a fase de liga da Liga Europa. Uma bela perspectiva, mas o calendário extra carregado também pode ser prejudicial. "Há tanto entusiasmo quanto certa preocupação. A prioridade está claramente em encontrar estabilidade na Premier League e é difícil estimar o que podemos esperar na Europa, embora os clubes ingleses tenham um excelente retrospecto nessas competições graças à sua vantagem financeira. Acho que a maioria dos torcedores ficaria muito satisfeita com um lugar no meio da tabela do campeonato e uma campanha bem-sucedida na Liga Europa", prevê o setorista do jornal local.

O AZ mobiliza o Sunderland?

Por enquanto, o foco está na visita do AZ, co-líder da Eredivisie Vriendenloterij, ao Stadium of Light. Uma partida que certamente mobiliza os The Black Cats, apesar de não ser Ajax, PSV ou Feyenoord quem viaja à Inglaterra. "E como mobiliza", ri Smith. "Esta é a primeira partida europeia do Sunderland em 53 anos. Portanto, é uma noite especial. Não apenas para o clube, mas também para a cidade. Haverá uma atmosfera especial e todos estão muito ansiosos pelo jogo. Quanto ao AZ: é verdade que a maioria de nós não sabe muito sobre o clube, mas há muito respeito pelo início de temporada deles e pelo fato de terem muito mais experiência europeia do que o Sunderland."

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Régis Le Bris é o técnico que precisa garantir sucessos europeus nesta temporada. O francês de 50 anos assumiu o Sunderland em 2024 e um ano depois já garantiu o acesso à Premier League. O primeiro ano de volta à elite foi um sucesso retumbante para o clube. O Sunderland somou 54 pontos, o maior número de pontos na Premier League desde 2001. Além disso, o Stadium of Light foi uma fortaleza quase intransponível e, assim, a vaga europeia foi assegurada. Para os torcedores, o ponto alto absoluto foram as duas vitórias sobre o rival Newcastle United. Le Bris, portanto, goza de grande prestígio entre os torcedores do atual 14º colocado, também sabe Smith.

"Sem dúvida, ele é um dos melhores técnicos do Sunderland da era moderna. Peter Reid conseguiu, há um quarto de século, depois do acesso, duas vezes a sétima colocação na Premier League. Mas a diferença entre a Championship e a Premier League hoje em dia é muito maior. Por isso, o feito de Le Bris na temporada passada foi impressionante. A maioria provavelmente ainda colocaria Reid no topo da lista, mas Le Bris pertence ao mesmo patamar. E, se ele fizer outra boa temporada, talvez seja até considerado o melhor técnico de todos os tempos", Smith também tem o treinador francês em altíssima conta.

Série dramática na Inglaterra

O AZ, aliás, vai em busca de sua primeira vitória em solo inglês na quarta-feira. No passado, o time de Alkmaar perdeu, entre outros, de forma incontestável para Arsenal e Manchester United. Em 2023, o AZ não foi páreo para o West Ham United na semifinal da Conference League, torneio europeu que a equipe acabaria vencendo. Naquele mesmo ano, o Aston Villa se mostrou forte demais. Na temporada 2024/25, houve duas derrotas para o Tottenham Hotspur na Liga Europa. Na temporada passada, a equipe de Leeroy Echteld perdeu por 3 a 1 para o futuro campeão Crystal Palace na Conference League, apesar de um gol de Sven Mijnans, que se transferiu para o PSV.