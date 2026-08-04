AZ apresenta proposta milionária ao FC Groningen

O AZ vai voltar a procurar o FC Groningen por Thom van Bergen, informa a Voetbal International. O clube de Alkmaar já havia feito uma tentativa séria no início deste verão europeu para contratar o atacante, mas isso não deu em nada.

Segundo consta, aquela primeira oferta já era de cerca de 5 milhões de euros, mas o Groningen considera que isso não é suficiente. Não está claro quanto o AZ está disposto a pagar agora por Van Bergen, mas, de acordo com a VI, o clube parece estar preparado para chegar ‘mais perto do valor pedido’ pelo Groningen.

O próprio Van Bergen vê com bons olhos uma transferência para o AZ. O atacante marcou nove vezes na Eredivisie na temporada passada e entende que chegou a hora de dar um novo passo na carreira. O internacional de base da Holanda deixa a questão nas mãos dos dois clubes.

O interesse renovado do AZ em Van Bergen parece indicar que Troy Parrott está a caminho da saída. O atacante irlandês desperta o interesse de vários clubes estrangeiros, com o West Ham United aparecendo neste momento como o mais bem colocado. O clube rebaixado, porém, terá de desembolsar 30 milhões de euros.

Enquanto isso, o AZ já afirmou que Mexx Meerdink será o centroavante titular na próxima temporada. Atrás dele, o técnico Leeroy Echteld ainda conta com Jizz Hornkamp, Bendegúz Kovács e Sem van Duijn. Van Bergen, portanto, terá de disputar posição com eles.

Para o Groningen, a saída de Van Bergen seria uma perda considerável. Na temporada passada, o atacante de muita entrega foi eleito o Jogador do Ano no Orgulho do Norte.