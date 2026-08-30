Ayase Ueda pode já ter feito sua última partida pelo Feyenoord

A chance é muito grande de Ayase Ueda ainda deixar o Feyenoord nos próximos dias. É o que informa o setorista do clube Martijn Krabbendam, em nome da Voetbal International.
Segundo a informação, o atacante japonês desperta forte interesse de um clube que disputa a Liga dos Campeões. Qual é esse clube, não é informado.
Sabe-se, no entanto, que o Fenerbahçe demonstrou interesse em Ueda mais cedo nesta janela de transferências. A equipe se classificou no início desta semana para a fase principal da Liga dos Campeões. Ueda também foi ligado ao Ipswich, mas, ao que tudo indica, o clube não vai avançar.
Segundo Krabbendam, a chance é grande de Ueda já ter feito sua última partida pelo Feyenoord. Foi neste domingo, contra o ADO Den Haag. Ueda ainda marcou o gol que diminuiu a desvantagem no empate por 2 a 2.
Com Nacho Ferri, o Feyenoord já trouxe um novo atacante, mas, após suas primeiras atuações, ainda é incerto se ele é o nome ideal para substituir Ueda. Além disso, Shaqueel van Persie é o único outro centroavante, já que Casper Tengstedt vai se transferir para o Toulouse.
Dévy Rigaux, portanto, provavelmente ainda voltará ao mercado de transferências. “Teremos de esperar para ver isso nos próximos dias”, disse o técnico Giovanni van Bronckhorst neste domingo, diante das câmeras da ESPN.
“É claro que Dévy está trabalhando nisso, e espero que ainda aconteça alguma coisa. Cabe ao clube avaliar se é financeiramente viável contratar jogadores, isso não cabe a mim”, afirmou Van Bronckhorst.