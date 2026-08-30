Ayase Ueda está definitivamente fora do Feyenoord

Ayase Ueda vai deixar o Feyenoord para defender o LOSC Lille, informa o De Telegraaf. O clube francês vai pagar pelo menos 20 milhões de euros pelo artilheiro dos donos da casa de Roterdã, que assim consegue, já perto do fechamento da janela, a transferência que desejava.

Mais cedo, neste domingo, o Algemeen Dagblad já havia noticiado que o Lille tinha interesse sério em Ueda. Naquele momento, o jornal ainda deixava em aberto o destino final, mas, segundo o De Telegraaf e o Feyenoord Transfermarkt, já está definido que o atacante de 28 anos vai para a França.

Ainda não está claro como são exatamente os acordos financeiros entre Feyenoord e Lille.

Após a partida contra o ADO Den Haag, já havia sido revelado pelo Voetbal International que, ao que tudo indica, Ueda havia feito seu último jogo pelo Feyenoord. Durante muito tempo, faltou interesse concreto pelo atacante, mas o Lille agora avançou de vez.

Ueda ainda entrou em campo na tarde de domingo, no De Kuip, contra o ADO Den Haag. O japonês balançou as redes e ajudou o Feyenoord, com seu gol, a conquistar um empate por 2 a 2.

O atacante se destacou claramente na última temporada. Ueda terminou como artilheiro da Eredivisie e agora parece transformar sua grande temporada em uma transferência para o Lille.

No clube francês, Ueda também seguirá atuando no principal palco europeu. O Lille também disputará a Champions League nesta temporada.

Mais cedo nesta janela de transferências, o Fenerbahçe também demonstrou interesse sério no atacante do Feyenoord. Depois que o clube turco contratou Romelu Lukaku, porém, esses rumores perderam força.