Awar revela um sonho não realizado e se coloca entre as lendas do Al-Ittihad

O argelino Houssem Aouar, meio-campista do Al-Ittihad, revelou um lado diferente de sua personalidade para além das quatro linhas, ao falar sobre um antigo sonho que poderia tê-lo levado ao mundo do jornalismo caso não tivesse se tornado jogador de futebol, antes de revelar, em contrapartida, outra ambição que deseja concretizar dentro do Al-Ittihad.

Aouar, que vive uma experiência diferente com o clube desde sua transferência para o Campeonato Saudita, falou durante sua participação no programa "Kora Break" sobre sua relação especial com o futebol, afirmando que sua paixão pelo esporte não estava ligada apenas a vestir a camisa, mas se estendia aos seus diferentes detalhes, dos jogadores e partidas à imprensa e aos jornalistas que acompanham os clubes nos grandes torneios.

O jornalismo era um caminho possível para Aouar

Aouar explicou que poderia ter enveredado pela carreira jornalística caso não tivesse se tornado jogador de futebol, apontando que seu interesse pela imprensa nascia do desejo de permanecer próximo ao mundo do esporte, acompanhando os jogadores, as partidas e todos os detalhes que cercam o futebol.

Para o jogador do Al-Ittihad, não se tratava de uma ideia passageira, já que ele revelou gostar da ideia de viajar com os jornalistas para acompanhar os jogos da Liga dos Campeões da Europa, o que reflete o quanto está ligado ao futebol mesmo fora de campo e seu desejo de continuar sendo parte desse mundo de qualquer forma.

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Mas a trajetória de Aouar o levou por um caminho diferente, depois de se tornar jogador profissional e passar por etapas importantes com Lyon, Roma e Al-Ittihad, encontrando-se agora em uma posição que lhe permite construir sua própria história em vez de escrever sobre as histórias dos outros.

E com sua transferência para o Al-Ittihad, a relação entre Aouar e o esporte se transformou em uma experiência mais ligada à torcida, à cidade e ao clube, especialmente depois de se ver dentro de um dos clubes sauditas de maior torcida e em um campeonato que ele vê evoluindo de forma contínua.

Aouar: Jidá me fez sentir a força do futebol

O jogador argelino falou com admiração sobre a vida em Jidá, afirmando sentir grande conforto na cidade e que sua relação com ela já não está ligada apenas ao fato de ser jogador do Al-Ittihad, depois de ter feito amigos e construído uma vida particular cujos detalhes aprecia.

Aouar apontou que o futebol na Arábia Saudita tem grande influência sobre a vida das pessoas, destacando que a cidade reage de forma evidente aos resultados e às partidas do time, o que o faz sentir a singularidade da experiência que vive com o Al-Ittihad.

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Aouar acredita que a paixão da torcida que envolve o futebol na Arábia Saudita foi uma das coisas que mais chamaram sua atenção, especialmente porque os torcedores não tratam as partidas como um mero evento esportivo, mas como parte dos detalhes da vida cotidiana.

Ele também elogiou a evolução que o Campeonato Saudita vem vivenciando, afirmando que a competição se tornou forte e que a imagem que alguns na Europa tinham do torneio mudou com o tempo, diante da presença de grandes jogadores e do aumento do nível técnico e competitivo.

Um novo sonho: escrever seu nome entre as lendas do Al-Ittihad

E para além de sua fala sobre o jornalismo, Jidá e o Campeonato Saudita, parece que Aouar começou a olhar para sua experiência com o Al-Ittihad de uma forma mais ampla do que uma simples etapa em sua trajetória, especialmente com sua fala recorrente sobre a força do clube, sua torcida e sua ambição de conquistar títulos.

O jogador que um dia poderia ter sido jornalista escrevendo sobre as estrelas do futebol agora tem a oportunidade de se transformar ele próprio em um dos nomes sobre os quais as histórias são escritas, caso consiga construir uma trajetória marcante com a camisa do Al-Ittihad.

E o valor dessa ambição cresce diante da posição histórica que o Al-Ittihad ocupa e de todo o longo legado que o clube carrega, com nomes que deixaram sua marca na memória de sua torcida, o que faz com que qualquer jogador em busca de um lugar entre as lendas do clube enfrente uma missão maior do que apenas fazer uma boa temporada.

E para Aouar, o caminho até esse patamar começa em campo, por meio da continuidade em apresentar altos rendimentos e contribuir para a conquista de títulos, até que, com o passar dos anos, seu nome se transforme de um jogador que vestiu a camisa do Al-Ittihad em um dos jogadores cujos nomes ficaram ligados à história do clube.

E assim, a história de Aouar no Al-Ittihad parece um pouco diferente: um jogador que sonhava em estar próximo do futebol por meio do jornalismo se tornou ele próprio parte de sua história e agora busca o passo maior: deixar um legado que o torne um dos nomes que a torcida do clube não esquece.