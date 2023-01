Avenida Radial Oeste, que circula o Maracanã, vai se chamar Avenida Rei Pelé

Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou a homenagem em uma de suas redes sociais; diário oficial com a mudança será publicado nesta quarta

A avenida Radial Oeste, via que circula o Maracanã, vai passar a se chamar, a partir desta quarta-feira (4), Avenida Rei Pelé. A decisão foi comunicada de forma oficial pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, como forma de homenagear o maior jogador de futebol de todos os tempos.

Inicialmente, a ideia de Eduardo Paes era que a Avenida se chamasse Pelé. Depois de fazer o anúncio de uma de suas redes sociais, o mandatário recebeu sugestões dos torcedores e confirmou que o novo nome será Avenida Rei Pelé. A homenagem será oficializada nesta quarta-feira (04), no diário oficial.

O verdadeiro nome da via é Avenida Presidente Castelo Branco, mas ela é popularmente conhecida como Avenida Radial Oeste. Ela inicia próximo ao Viaduto Oduvaldo Cozzi, passa pelo parque aquático, Júlio Delamare e envolve todo o Complexo Esportivo do Maracanã terminando no encontro com a Rua São Francisco Xavier. Ela é do lado oposto a rua Avenida Maracanã, onde se encontra a famosa estátua do Belini.

Edson Arantes do Nascimento, o maior jogador de futebol de todos os tempos, faleceu no último dia 29 de dezembro. O velório começou nesta segunda-feira (02) e terminou nesta terça (03), com um bonito cortejo pelas ruas de Santos.