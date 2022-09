Avaí x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Na luta contra o Z-4, equipes se enfrentam neste sábado (1), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar ao vivo na TV

Em duelo direto contra o rebaixamento, Avaí e Atlético-GO se enfrentam neste sábado (1), às 19h (de Brasília), na Ressacada, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

Depois de cinco derrotas consecutivas no Brasileirão, e afundado no Z-4 com 22 pontos, busca a recuperação fora de casa.

Com a demissão de Eduardo Baptista, a equipe deverá ser comandada pelo auxiliar técnico Eduardo Souza até o final da temporada.

Do outro lado, o Avaí, com 28 pontos e também na zona da degola, terá o retorno de Raniele, que cumpriu suspensão na derrota para o São Paulo, e Guilherme Bissoli, recuperado de um problema no adutor da coxa.

"Procuro sentir muito o grupo, e a gente comenta muito que é totalmente possível. Temos pontos para disputar que são totalmente alcançáveis. Nosso mental, a gente sabe da situação, que precisamos dar um pouco mais, mas temos que pensar positivo. A única forma de resolver isso é com trabalho", afirmou Raniele.

"A gente sabe o que a gente precisa. Em grupo, a gente pensa em jogo a jogo. Temos o Atlético-GO em casa, temos que fazer o máximo. Não dá para pensar no jogo seguinte", completou.

Em 17 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-GO soma sete vitórias, contra cinco do Avaí, além de cinco empates. No último confronto, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Dragão venceu por 2 a 1.



Prováveis escalações

Escalação do provável AVAÍ: Gledson (Vladimir); Kevin, Bressan, Rafael Vaz e Thales (Cortez); Eduardo (Jean Cléber) e Raniele; Pottker, Jean Pyerre e Natanael; Bissoli.

Escalação do provável ATLÉTICO-GO: Renan; Dudu, Wanderson, Lucas Gazal e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Baralhas e Wellington Rato; Airton, Churín e Luiz Fernando.

Desfalques

Avaí

Rômulo, Vladimir e Wellington, no departamento médico, são desfalques certos.

Atlético-GO

Ronaldo, Ramon Menezes e Emerson Santos, machucados, seguem fora.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Avaí é favorito contra o Atlético-GO nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,39 na vitória do Avaí, $ 3,10 no empate e $ 3,10 caso o Dragão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,31 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,60 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se os dois times marcam, pagando-se $ 1,95 caso positivo, e $ 1,77 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: sábado, 1 de outubro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Ressacada – Florianópolis, SC

• Arbitragem: FLAVIO RODRIGUES (árbitro), FABRINI BEVILAQUA e DANIEL PAULO ZIOLLI (assistentes), EVANDRO TIAGO (quarto árbitro) e PABLO RAMON GONÇALVES (AVAR)