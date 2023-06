Avaí x Londrina ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (24), no Estádio da Ressacada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em confronto direto contra o rebaixamento, o Avaí recebe o Londrina na tarde deste sábado (23), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 13ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há sete jogos, com quatro derrotas e três empates, o Avaí chega pressionado em busca da recuperação para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, a equipe ocupa a penúltima posição, com apenas nove pontos. Sem Gustavo Morínigo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Leão da Ilha será comandado pelo auxiliar Diosnel Burgos.

Do outro lado, o Londrina, com cinco derrotas seguidas na Série B, tem os mesmos 10 pontos que a Chapecoense, equipe que abre o Z-4. Sem Salomão, que segue em transição física, o técnico PC Gusmão deve manter Guilherme Lacerda na lateral-esquerda.

Prováveis escalações

Avaí: Alexander; Igor, Roberto, Felipe Silva e Natanael; Jean Cléber, Giva Santos e Eduardo; Waguininho, Gustavo Modesto e Patiño. Técnico: Diosnel Burgos (auxiliar).

Londrina: Lucas Frigeri; Léo Morais, Da Silva, Gabriel e Guilherme Lacerda (Nicolas); João Paulo, Moisés Gaúcho, Higor Leite e Diego Jardel; Paulinho Moccelin e Lucas Coelho. Técnico: PC Gusmão.

Desfalques

Avaí

Gustavo Morínigo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Guilherme Santos está no departamento médico.

Londrina

Salomão segue em transição física.

Quando é?