Avaí/Kindermann x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste domingo (26), pela quinta rodada; veja como acompanhar na internet

Avaí/Kindermann e São Paulo se enfrentam na tarde deste domingo (26), às 15h (de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo da TV Avaí, no stremaing do clube.

Depois de dois empates consecutivos no Campeonato Brasileiro feminino, o São Paulo busca reencontrar o caminho da vitória. No momento, aparece no meio da tabela, com seis pontos, enquanto o Avaí/Kindermann mira na primeira vitória no torneio. Até aqui, foram duas derrotas e um empate.

Prováveis escalações

São Paulo feminino: Carlinha; Fe Palermo, Pardal, Mimi e Dani; Maressa, Aline e Naná; Rafa Travalão, Dudinha e Glaucia. Técnico: Thiago Viana.

Avaí/Kindermann feminino: Bia Nicoleti; Limpia Fretes, Verónica Riveros, Siméia, Tayane, Kaila, Rafa Marques, Luciene Baião, Kamila, Ximena Velazco e Lourdes González.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Avaí/Kindermann

Não há desfalques confirmados.

Quando é?