Auxiliar de Tite estará no Camp Nou para ver Vinicius Júnior

Sylvinho vai ao estádio acompanhar de perto a joia brasileira que tem se tornado peça importante da equipe de Solari

Um dos principais destaques do Real Madrid sob o comando do argentino Santiago Solari, Vinicius Júnior vem sendo observado pela comissão técnica da Seleção Brasileira. O garoto de 18 anos, é considerada a maior joia do futebol brasileiro e vem se firmando e amadurecendo no futebol espanhol.

Nesta quarta-feira(06), o ex-jogador do Flamengo entrará em campo em seu primeiro "el clásico", nome dado ao confronto contra o rival Barcelona. E para assistir de perto o desempenho do garoto, Sylvinho, auxiliar técnico de Tite estará no Camp Nou, estádio onde será realizada a partida.



(Foto: Getty Images)

Além de Vinicius Júnior, o confronto vai reunir Casemiro, Marcelo, Arthur e Coutinho, quatro jogadores constantes da lista do técnico Tite. A Seleção Brasileira encara a Republica Tcheca em Março, além deles, a CBF vai anunciar mais um adversário para completar a rodada dupla do Brasil Global Tour.