Barcelona x Flamengo: autoridade local estuda suspender partida após surto de Covid-19

Municipalidade da cidade está nesse momento inspecionando o hotel onde a delegação do Rubro-Negro está hospedada

O jogo entre de Guayaquil e , marcado para esta terça-feira (22), pela quarta rodada do grupo A da da América pode ser suspenso. Isso porque a Municipalidade da cidade, pediu para inabilitar o estádio Monumental para jogos nacionais e internacionais valendo a partir da date de hoje.

Além disso, a alcadesa da cidade (espécie de prefeita), anunciou no Twitter que acionou as autoridades de saúde para inspecionar o hotel onde a delegação do time carioca está hospedada.

Autoridades de saúde no hotel do #Flamengo fazendo a inspeção



🎥 @LaRadioRedonda / Sergio Basantes pic.twitter.com/pEwOgMoIZl — Raisa Simplicio (@simpraisa) September 22, 2020

O Flamengo soma nove casos de Covid-19, depois das confirmações de Diego Ribas, Bruno Henrique, Michael, Vitinho, Maurício Isla, Matheusinho e Filipe Luís, o chefe do departamento médico do clube, Márcio Tannure e Juan, integrante do departamento de futebol, tiveram a confirmação dos testes positivos.

Enquanto isso, quatro jogadores do Flamengo, chamaos de última hora por Domènec Torrent para completar o banco de reservas, estão neste momento voando para Guayaquil.

Caso as autoridades locais decidam suspendar a partida, a Conmebol nada poderá fazer.