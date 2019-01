“Ausência de Messi não é desculpa”, diz Suárez após derrota

Confira o que disseram alguns dos principais personagens do Barcelona após a derrota para o Sevilla, na Copa do Rei

Sem arrependimentos, tampouco buscando desculpas. Esta foi a postura do Barcelona após a derrota por 2 a 0 para o Sevilla, nesta quarta-feira (23), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Rei.

Sarabia e Bem Yedder garantiram uma boa vantagem para os andaluzes, que enfrentaram um Barça sem a força máxima e desfalcado de Lionel Messi, que ficou na Catalunha para repouso em uma temporada na qual os blaugranas querem focar ao máximo na Champions League e Liga Espanhola.

Embora torça para contar com o camisa 10 no jogo de volta, marcado para a próxima semana, Luis Suárez garantiu que o desfalque do argentino não pode ser desculpa para o resultado adverso.

“Tomara que jogue na quarta-feira (próximo dia 30)”, disse o uruguaio. “Queremos a revanche no outro jogo. Qualidade nós temos de sobra, time nós temos de sobra. A ausência de Messi não é desculpa (...) Somos candidatos ao título e precisamos demonstrar”.

Já o zagueiro Gerard Piqué, capitão do time nesta quarta, adotou uma atitude até mesmo indiferente em relação à Copa do Rei – embora o técnico Ernesto Valverde tenha reiterado a importância do torneio para o clube.

“Se virarmos, bom. Caso contrário, fica para o próximo ano. São muito jogos para os jogadores. Agora é focar na Liga Espanhola (...) Nós temos um elenco muito competitivo e o treinador quer que todos nós nos sintamos importantes. Acho que o rendimento foi bom, é sempre difícil jogar contra o Sevilla”, disse o defensor.

Já em sua entrevista pós-jogo, Valverde disse não ter arrependimentos da escolha de um time alternativo: “Eu fiz alterações e acreditei que seria a melhor coisa. Eu sabia que era arriscado, mas a nossa intenção é seguir na Copa”, afirmou, deixando claro que também não se arrependeu de ter poupado Messi.

“Eu não me arrependo de ter deixado Messi em Barcelona. Era o que eu tinha que fazer”, completou.