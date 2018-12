Klopp exalta poder decisivo de Aubameyang: “um artilheiro de verdade”

O treinador do Liverpool prevê dificuldades no tradicional duelo contra o Arsenal, marcado para este sábado (29)

Jurgen Klopp alertou os seus comandados do Liverpool sobre as qualidades do atacante Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal, e disse que seus jogadores precisarão de um desempenho muito superior, neste sábado (29), em relação ao visto no empate por 1 a 1 no primeiro encontro entre os clubes nesta atual temporada.

Artilheiro desta edição da Premier League, com 13 gols até o momento, Aubameyang trabalhou com Jurgen Klopp no Borussia Dortmund. Perguntado sobre a ameaça representada pelo goleador gabonês, Klopp foi direto: “É um jogador espetacular, uma pessoa espetacular, um cara muito bom e engraçado”.

“Ele tem a cabeça de um artilheiro de verdade, sempre está relaxado em frente do gol. A sua combinação de velocidade e finalização é muito rara e faz dele um jogador excepcional”.

“Ele é uma ameaça dentro da grande e pequena área, e também é muito bom pelo alto. Foi uma boa encomenda que o Arsenal trouxe, e a dupla com o Lacazette é realmente difícil de lidar. Eles combinam em tudo o que você gostaria de ver com dois atacantes. Uma combinação muito boa”.

(Foto: Getty Images)

Líder da Premier League com seis pontos de vantagem em relação ao Tottenham, segundo colocado, Klopp vê muitas melhoras em seu time desde o empate contra o Arsenal, em Londres, mas imagina muita emoção em campo por causa das várias alterações táticas que o técnico Unai Emery costuma aplicar desde a sua chegada aos Gunners (que ocupam a quinta posição).

“Unai Emery gosta de mudar muito o sistema, até mesmo duas ou três vezes em um jogo. Vai ser bem interessante. Eles também têm as suas próprias ideias. Contra nós, o Arsenal teve 62% de posse de bola, e muito disso foi porque nós não nos defendemos bem lá na frente. Eles podiam passar a bola e era difícil recuperá-la, aí não fomos calmos o bastante para recuperarmos a posse”.