Atriz americana Reese Witherspoon pode ser a nova dona do Arsenal?

A atriz de Hollywood Reese Witherspoon, que já possui uma participação no Nashville SC, da MLS, sugeriu que gostaria de investir nos Gunners

Vencedora do Oscar com "Johnny & June" e "Legalmente Loira", Reese Witherspoon revelou que ela é, junto com o resto de sua família, uma torcedora do Arsenal. Não há nenhuma sugestão de que Stan Kroenke, dono do clube, estaria aberto a uma abordagem de um colega americano, mas Witherspoon admite que adoraria a oportunidade de seguir os passos dos co-proprietários do Wrexham, Ryan Reynolds e Rob McElhenney , investindo em um time de futebol britânico.

Questionada no programa One Show sobre se ela poderia se envolver financeiramente em um time da Premier League, Witherspoon disse: “Se houver espaço no Arsenal, todos os meus filhos e todos ficariam muito animados. Esse é o nosso time favorito. Assistimos ao jogo outro dia. Foi legal! Essa é a nossa equipe.”

Witherspoon está atualmente promovendo seu novo filme da Netflix 'Your Place or Mine', com a co-estrela Ashton Kutcher revelando que ele também chegou perto de investir em um clube inglês - assim como o ator de Pantera Negra Michael B. Jorda , que faz parte do consórcio que concluiu a aquisição de Bournemouth. Kutcher disse: "Sou um grande fã do futebol dos Estados Unidos, mas assisto à Premier League e cheguei muito perto de investir em um time da Premier League no mês passado."

A família Kroenke aumentou sua participação no Arsenal a ponto de adquirir o controle total em 2018 e, apesar de perguntas feitas sobre seu envolvimento às vezes, alguns negócios de transferência nas janelas recentes permitiram que o time do norte de Londres abrisse uma vantagem de cinco pontos, liderando a tabela da Premier League em 2022-23 até o momento.