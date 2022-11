Atlético-MG trata Vojvoda como prioridade, e Coudet fica em 2º plano

Reunião nesta terça-feira (15) decidirá os moldes do negócio que o clube vai propor a Juan Pablo Vojvoda, hoje no Fortaleza

O Atlético-MG traçou uma prioridade para a vaga de Cuca no mercado da bola: Juan Pablo Vojvoda é o predileto da cúpula, como soube a GOAL. Eduardo Coudet, ex-Internacional, também agrada, mas não é tratado como o favorito para o cargo.

O argentino, que deixará o Fortaleza ao fim do contrato, em 31 de dezembro de 2022, é visto como a prioridade por ter feito um trabalho de destaque na Arena Castelão.

Se não houver acordo com Vojvoda, que ainda está na mira de Corinthians e Vasco, a diretoria buscará outro nome que tenha amplo conhecimento do futebol brasileiro. Conhecimento do país é a principal característica para o clube neste momento de busca por um substituto de Cuca.

A diretoria do Atlético-MG se reunirá nesta terça-feira (15) para conversar sobre o futuro treinador do clube. Os mecenas — Rafael Menin, Renato Salvador, Ricardo Guimarães e Rubens Menin — conversarão com o presidente Sérgio Coelho e o diretor de futebol Rodrigo Caetano sobre o escolhido.

A ideia é avançar nas tratativas a partir da conversa entre os responsáveis pelo futebol. Juan Pablo Vojvoda é tratado como o plano A nos bastidores da Cidade do Galo. Eduardo Coudet, que esteve com Rodrigo Caetano no Internacional, é visto como uma das opções, mas corre por fora na disputa pelo cargo. Ele está livre no mercado da bola desde que deixou o Celta de Vigo, da Espanha.