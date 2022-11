Atlético-MG procura o Inter e tenta troca por Edenílson

Sem dinheiro para contratações, os mineiros estão dispostos a acertar uma negociação envolvendo a troca de atletas com os gaúchos

O Atlético-MG fez contato com o Internacional com a intenção de contratar Edenílson, como soube a GOAL. O desejo é fechar a negociação por meio de troca de atletas — o Colorado busca lateral direito, volante e atacante no mercado da bola.

Ainda não há um nome definido para a troca por Edenílson, mas os dois clubes entendem que este é um molde de negócio interessante.

O Galo não pretende transformar esta em uma negociação onerosa, especialmente pela condição financeira. Com a política de corte de gastos adotada por Alessandro Barcellos e endossada por Mano Menezes, o Inter também enxerga este formato como atrativo.

A diretoria atleticana deve enviar uma proposta à cúpula colorada nos próximos dias, envolvendo nomes e possíveis moldes para uma troca. O diretor de futebol Rodrigo Caetano deve se reunir com o técnico Eduardo Coudet para discutir os nomes que podem aparecer nas tratativas.

A contratação de Edenílson conta com o aval de Eduardo Coudet. O volante de 32 anos pediu para deixar o Internacional após seis temporadas. Ele está incomodado com o fato de ser atrelado ao jejum de títulos do clube nos últimos anos e pediu para deixar o Beira-Rio.

A diretoria do Internacional e o técnico Mano Menezes tentaram convencer Edenílson a seguir no clube. O atleta, contudo, não mudou de ideia e está disposto a sair do Beira-Rio em janeiro.

O contrato de Edenílson com o Internacional se encerra em dezembro de 2024. Em que pese o desejo de sair, o meio-campista fez 53 jogos na última temporada, com 3.964 minutos em campo. No período, marcou dez gols e foi o responsável por seis assistências.



Além do Atlético-MG, há outros dois clubes interessados em contar com o meio-campista. Red Bull Bragantino e Santos já fizeram propostas para tirá-lo do Internacional. Contudo, ainda não receberam uma resposta.