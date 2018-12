'Athletico': Atlético-PR divulga nova identidade visual e camisa para 2019

Clube apresenta novo escudo, mascotes e uniformes, que serão utilizados a partir do próximo ano

O mistério acabou: o Atlético-PR divulgou, nesta terça-feira (11), sua nova e repaginada marca, que será adotada a partir da temporada 2019. Em cerimônia comandada pelo presidente do Conselho Deliberativo, Mário Celso Petraglia, a torcida rubro-negra pôde conhecer, pela primeira vez, o novo escudo e os mascotes que irão compor a identidade visual do Furacão, incluindo os novos uniformes.

Embora mantidas as cores originais, com certas mudanças, o novo emblema do CAP deixa o esquema anterior, do círculo com linhas verticais, por um design de linhas diagonais, sem bordas e com uma nova fonte para as iniciais do clube. Da mesma forma, as camisas abandonam a distribuição mais igual do vermelho e do preto em prol de um predomínio do vermelho.

Além disso, a grafia do nome do clube deve ser uma 'volta às origens', de Atlético para 'Athletico Paranaense', usada pelo clube desde sua formação, em 1924.

"Dentro da nossa nova identidade, a nossa proposta também é resgatar o passado. Começamos com Club Athletico. Temos também que assumir que o Atlético é o Atlético Mineiro. Queremos resgatar o nosso nome de registro. Na nossa caminhada mudamos, mas não há nenhum registro dessa mudança", explicou Petraglia, durante o lançamento.