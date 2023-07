Atlético-MG negocia contratação de Rodrigo Muniz, e Fulham pede € 4 milhões

Atacante de 22 anos tem contrato com o Fulham até 30 de junho de 2026, mas pode se transferir para o Galo no mercado da bola

O Atlético-MG conversa com o Fulham, da Inglaterra, pela contratação de Rodrigo Muniz. Os ingleses pedem cerca de € 4 milhões (R$ 21,6 milhões na cotação atual) por um percentual entre 50% e 60% dos direitos econômicos do atacante, como soube a GOAL.

O Galo ainda tenta melhorar as condições do negócio, mas está interessado na aquisição do centroavante de 22 anos. As tratativas acontecem desde junho passado, antes mesmo da abertura da janela de transferências do futebol brasileiro.

Em dificuldade financeira, os mineiros querem reduzir o valor estabelecido pelo Fulham ou aumentar o percentual dos direitos econômicos. A questão só deve ter um desfecho na reta final do mercado da bola, que se encerra em 2 de agosto.

Adquirido em julho de 2021 por cerca de € 8 milhões, Rodrigo Muniz tem contrato no Estádio Craven Cottage até 30 de junho de 2026. O vínculo tem opção de renovação automática por mais um ano.

Na temporada passada da Europa, Rodrigo Muniz atuou por empréstimo com as cores do Middlesbrough, também da Inglaterra. Ele disputou 17 partidas pela equipe, sendo nove na condição de titular e oito como reserva. No período, somou 890 minutos em campo e marcou dois gols. O centroavante não deu assistências na ocasião.