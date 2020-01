Atlético Nacional x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Timão entra em campo neste sábado (18), pela segunda rodada da Florida Cup

Após estrear com vitória sobre o New York City por 2 a 1, o volta a campo neste sábado (18), contra o , pela segunda rodada da . O duelo terá transmissão ao vivo do canal SporTV, na TV fechada. Para quem não puder acompanhar, a Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético Nacional x Corinthians DATA Sábado, 18 de janeiro de 2020 LOCAL - Orlando, EUA HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

A partida terá transmissão ao vivo do canal por assinatura SporTV. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O técnico Tiago Nunes estreou com vitória no comando do e contou com o brilho de Luan diante do New York City, que marcou os dois gols da vitória.

O duelo diante do Atlético Nacional será o último antes de estrear no .

Por outro lado, o Atlético Nacional foi derrotado nos pênaltis pelo por 10 a 9, após empatar sem gols com o Palmeiras na última quinta (16).

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Pedro Henrique, Lucas Piton; Camacho, Cantillo; Ramiro, Luan, Janderson; Boselli

Quintana; Muñoz, Helibelton Palacios, Braghieri e Mafla; Perlaza, Sebastián Gómez, Neyder Moreno, Andrés Andrade e Vladimir Hernández; Fabián González