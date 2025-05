Atlético Nacional x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (8), na Colômbia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético Nacional e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, na Colômbia, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após perder por 4 a 2 para o Corinthians na última rodada do Brasileirão, o Internacional volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. O time gaúcho é vice-líder do Grupo F com cinco pontos e está a dois pontos do líder Bahia.

Em três partidas disputadas até agora, o Colorado empatou com o Bahia por 1 a 1 e com o Nacional do Uruguai por 3 a 3. A única vitória foi sobre o Atlético Nacional, com placar de 3 a 0.

O Atlético Nacional ocupa a terceira colocação do grupo com três pontos. A equipe colombiana venceu o Nacional do Uruguai por 3 a 0 na estreia, mas depois foi derrotada pelo Internacional por 3 a 0 e pelo Bahia por 1 a 0.

Prováveis escalações

Atlético Nacional: Ospina; Román, Garcia, Tesillo, C. Cándido, Uribe, Campuzano, Arce, Cardona, Sarmiento e Morales.

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Tabata (Bruno Henrique), Alan Patrick e Wesley; Valencia.

Desfalques

Atlético Nacional

Joan Castro, Juan Zapata e Marino Hinestroza estão lesionados.

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Quando é?