Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Isolado na liderança, Verdão volta a campo nesta quarta-feira (28), pela 28ª rodada do Brasileiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Jogão na área! Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam na noite desta quarta-feira (28), às 21h45 (de Brasília), no Mineirão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Minas Gerais, Amapá, Roraima, Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Embalado com duas vitórias consecutivas no Brasileirão, o Palmeiras, líder isolado com 57 pontos, busca ampliar a sua série invicta na temporada.

Para o confronto fora de casa, o técnico Abel Ferreira não poderá comandar a equipe. Expulso na vitória sobre o Santos por 1 a 0 na última rodada, o português cumprirá suspensão automática.

Do outro lado, o Atlético-MG, com 40 pontos, vem de derrota para o Avaí por 1 a 0 na última rodada.

Matías Zaracho, liberado pelo departamento médico, retorna.

Em 78 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 34 vitórias, contra 26 do Atlético-MG, além de 18 empates. No último encontro, válido pelas quartas de final da Libertadores, o Verdão venceu o Galo nos pênaltis por 6 a 5 após o empate sem gols no jogo da volta.

Escalações:

Escalação do provável ATLÉTICO-MG: Everson; Guga (Mariano), Nathan Silva, Jemerson (Réver) e Dodô; Allan, Jair, Zaracho; Ademir (Pavón ou Vargas), Sasha (Hulk ou Alan Kardec) e Keno.

Escalação do provável PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez; Fabinho, Atuesta e Gustavo Scarpa; Breno Lopes (Bruno Tabata), Dudu e Rony.

Desfalques

Atlético-MG

O atacante Hulk, com lesão da panturrilha esquerda, Rubens, suspenso, Junior Alonso, com seleção paraguaia, e Guilherme Arana, Igor Rabello e Pedrinho, lesionados, seguem fora.

Palmeiras

Gustavo Gómez, Gabriel Menino, Danilo e Zé Rafael, suspensos, estão fora, assim como Jailson e Raphael Veiga, lesionados, Weverton, com a seleção brasileira, e Abel Ferreira, expulso na vitória sobre o Santos na última rodada.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 28 de setembro de 2022

• Horário: 21h45 (de Brasília)

• Local: Mineirão – Belo Horizonte, MG

• Arbitragem: MARCELO DE LIMA HENRIQUE (árbitro), FABRICIO VILARINHO e NAILTON JUNIOR (assistentes), MURILO FRANCISCO (quarto árbitro) e RODRIGO CARVALHÃES (AVAR)