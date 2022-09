Atlético-MG x Fluminense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Galo busca reencontrar a vitória em casa após seis jogos; veja como acompanhar na TV e na internet

Pressionado, o Atlético-MG recebe o Fluminense neste sábado (1), às 15h (de Brasília), no Mineirão, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Minas Gerais, Amapá, Roraima, Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal)), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Sem vencer há três rodadas (um empate e duas derrotas seguidas), o Atlético-MG terá o retorno do zagueiro Junior Alonso, que defendeu a seleção paraguaia nos últimos dias. Assim, Jemerson pode perder a posição.

Do outro lado, o Fluminense, embalado com três vitórias seguidas, busca reduzir a diferença de nove pontos para o líder Palmeiras.

Para o confronto, o técnico Fernando Diniz irá optar por Felipe Melo e Cristiano nos lugares de Manoel e Caio Paulistas, suspensos.

Em 74 jogos disputados entre as equipes, o Atlético-MG soma 31 vitórias, contra 20 do Fluminense, além de 23 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2022, o Tricolor venceu por 5 a 3.

Prováveis escalações

Escalação do provável ATLÉTICO-MG: Everson, Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Dodô; Allan, Jair e Zaracho; Keno, Sasha e Hulk.

Escalação do provável FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Cristiano; André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso; Matheus Martins, Jhon Arias e Germán Cano.

Desfalques

Atlético-MG

Arana, com lesão séria no joelho, está fora da temporada.

Fluminense

David Braz, Manoel e Caio Paulista, suspensos após expulsão contra o Flamengo, são desfalques certos.

O Atlético-MG é favorito contra o Fluminense nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,95 na vitória do Galo, $ 3,40 no empate e $ 4,30 caso o Tricolor vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $2,15 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,65 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se as duas equipes irão marcar na partida, pagando-se $ 1,95 caso positivo, e $ 1,75 caso negativo.

Quando é?

• Data: sábado, 1 de outubro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: Mineirão – Belo Horizonte, MG

• Arbitragem: LUIZ FLÁVIO (árbitro), MARCELO CARVALHO e DANIEL LUIS (assistentes), MICHEL PATRICK (quarto árbitro) e RODRIGO GUARIZO (AVAR)