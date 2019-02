Atlético-MG x Defensor: horário, local, onde assistir e prováveis escalações

O confronto de volta pela terceira e última rodada da pré-Libertadores será disputado na Arena Independência, e vale vaga na fase de grupos

O Atlético-MG recebe o Defensor nesta quarta-feira (27), na Arena Independência, pelo confronto de volta da terceira rodada da pré-Libertadores. A partida terá transmissão da Globo para o estado de Minas Gerais e no canal Fox Sports . Aqui na Goal Brasil você também acompanha todos os lances em tempo real.

No duelo de ida, em Montevidéu, o Galo conseguiu garantir o placar de 2 a 0 e briga por um empate em casa para garantir a classificação sem sustos. Com a pasagem de fase, equipe mineira se juntará aos times do Grupo E, com Cerro Porteño-PAR, Nacional-URU e Zamora-VEN.

Veja informações da partida!

JOGO Atlético-MG x Defensor DATA Quarta-feira, 27 de fevereiro LOCAL Arena Independência - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG/Divulgação)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATLÉTICO-MG

A equipe de Levir Culpi deverá ir a campo com a mesma formação que atuou nos três primeiros jogos da Libertadores. Não há suspensos ou lesionados.

Provável escalação do Galo: Victor; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Adilson e Elias; Luan, Cazares e Chará; Ricardo Oliveira.

DEFENSOR

Provável escalação do Defensor: Rodríguez; Gómez, Correa, Carrera e Villoldo; Cristóbal, Napoli e Rabuñal; López, Navarro e Piquerez.