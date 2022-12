Atlético-MG vive incerteza na lateral após veto do Benfica por Gilberto

Clube descarta investida em Renzo Saravia e avalia nome para a posição. Gilberto só deve sair do Benfica em maio de 2023

O Atlético-MG ainda não definiu um alvo para a lateral direita depois de ver o Benfica travar as negociações por Gilberto. O diretor de futebol Rodrigo Caetano e o técnico Eduardo Coudet discutem um novo nome para a função no mercado da bola, como soube a GOAL.

O elenco atual tem apenas Mariano para a função. A diretoria entende a necessidade de contratar um novo lateral depois da saída de Guga para o Fluminense em um acordo que envolveu o atacante Keno e movimentou 3 milhões de euros.

Gilberto, que tem contrato com o Benfica até 30 de junho de 2025, ainda é o predileto do departamento de futebol e já tem acordo financeiro com o clube. O problema é que os lusitanos só estão dispostos a liberá-lo ao fim da temporada europeia, em maio de 2023.

Diante da postura do clube de Lisboa, a diretoria busca outros nomes. Ainda não há um nome definido. Renzo Saravia, que trabalhou com Eduardo Coudet no Internacional, está fora dos planos e totalmente descartado. O nome, em momento algum, foi defendido nos bastidores da Cidade do Galo.