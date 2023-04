Atlético-MG x Vasco ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes estreiam na Série A do Brasileiro neste sábado (15), no Mineirão; veja como acompanhar na TV

Com mais de 18 mil ingressos vendidos, Atlético-MG e Vasco se enfrentam na noite deste sábado (15), às 21h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Embalado com o título do Campeonato Mineiro e a vitória sobre o Brasil de Pelotas por 2 a 1, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Atlético-MG volta as atenções para a estreia do Brasileirão de 2023. Na última temporada, o Galo ficou em sétimo lugar no torneio nacional, com 58 pontos. Foram 15 vitórias, 13 empates e 10 derrotas.

Do outro lado, o Vasco volta a disputar a Série A do Brasileiro, após ficar dois anos na Série B. Sem entrar em campo desde a derrota para o Flamengo na semifinal do Cariocão há um mês, a equipe carioca chega descansado para encarar a dura tabela do Brasileirão. Depois do Galo, terá pela frente o Palmeiras, Bahia e Fluminense nas rodadas seguintes.

"Para essa estreia a gente chega bem, a gente aproveitou bem essas semanas de treinamento para consolidar muitas coisas, criar variações, nos entender mais como equipe. Muitos jogadores chegaram no meio do caminho e tivemos que acelerar algumas coisas, colocá-los na arena mais na base da conversa do que do treinamento. E esse período nos deu a possibilidade de treinar todos eles, de avançar com alguns que precisavam de ritmo de jogo", afirmou o técnico Barbieri.

"É uma expectativa muito grande de todos, do torcedor, do clube, nossa. Todos os jogadores gostam dos jogos grandes, isso é unanimidade em todos os clubes. Claro que enfrentar uma equipe como o Atlético sempre é um desafio importante, mas isso mexe com os jogadores de forma positiva, no sentido de mostrar seu valor, se reafirmar enquanto grupo e equipe. Sabemos da qualidade coletiva e individual que o Atlético tem. Posso citar várias figuras, mas acho que o principal seria o Hulk. Não quero me estender porque não sei se ele vai jogar ou não, mas é um dos jogadores que têm capacidade de desequilibrar", completou.

O retrospecto entre as equipes revela um equilíbrio impressionante. Em 75 partidas disputadas, foram 28 vitórias para cada lado, além de 19 empates. No último encontro pelo Brasileirão de 2020, a equipe carioca triunfou por 3 a 2.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Éverson; Mariano, Maurício Lemos, Jemerson e Dodô; Otávio, Igor Gomes, Zaracho e Pavón; Hulk e Paulinho. Técnico: Eduardo Coudet.

Vasco: Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Capasso, Léo e Lucas Piton; Jair, Rodrigo Alves e Andrey Santos; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

Desfalques

Atlético-MG

Sem desfalques confirmados.

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Quando é?