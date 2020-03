Atlético-MG se aproxima de Sampaoli e torcida se anima

Clube mineiro tentou contratação do argentino há dois meses, mas valores pedidos afastaram acordo

Após a demissão de Rafael Dudamel, o agiu rápido e está muito próximo de anunciar Jorge Sampaoli como novo técnico.

O teria aceitado desembolsar a quantia de R$1,2 milhões para toda a comissão técnica, que seria formada por Sampaoli e outros cinco profissionais. O treinador deve se reunir com dirigentes do clube assim que desembarcar em Belo Horizonte neste domingo (1), para assinar um contrato válido até dezembro de 2021.

Mais artigos abaixo

O argentino ouviu diversas propostas desde que deixou o no fim de 2019, porém não aceitou nenhuma delas. Inclusive, o Galo foi uma das equipes que procurou o treinador no início do ano.

Mais times

Atravessando um momento delicado na temporada, o Atlético-MG foi eliminado da e da Copa do . No , a equipe aparece apenas em quarto lugar, com 11 pontos.

Veja a reação da torcida após a apróximação entre o clube o treinador

Acho que a salvação do Atlético esta nos carecas. Tardelli+Sampaoli

Só não vê quem não quer — CARINE DT9 ❤️ (@carinexavier13) March 1, 2020

Sampaoli vindo, ah se o Galo não tivesse sido eliminado precocemente das outras competições, desgraça de time — Juão 🐊 (@iamjoaobrandi) March 1, 2020

Tem que deixar o cara trabalhar, Sampaoli não e uma aposta como Dudamel. — Lucas 13 (@lucasdmj13) March 1, 2020

Então o Galo acha que vai me iludir com essa contratação do Sampaoli ??????

E vai mesmo, tá certinho — BRUN🅰️ (@brunnath13) March 1, 2020