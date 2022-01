Atlético-MG prepara anúncio de El Turco Mohamed; técnico assina por dois anos

O Atlético-MG prepara o anúncio da contratação de Antonio Mohamed como seu novo treinador. Conhecido como "El Turco", o argentino firmará compromisso de duas temporadas na Cidade do Galo. A sua contratação contou com a aprovação do departamento de futebol e dos mecenas Rafael Menin, Renato Salvador, Ricardo Guimarães e Rubens Menin.

O treinador chega ao Brasil nas próximas horas para finalizar detalhes do acordo. Ele já recebeu os documentos para assinatura do contrato e deve iniciar os trabalhos já na próxima semana, quando o elenco se apresentará no centro de treinamentos para iniciar a pré-temporada. O comandante chega ao clube com dois auxiliares, um preparador físico e dois assistentes, conforme apurado pela GOAL.

Uma das exigências do Atlético era a manutenção de três membros de sua comissão técnica permanente: o auxiliar Lucas Gonçalves, o preparador físico Cristiano Nunes e o preparador de goleiros Rogério Maia. O trio seguirá trabalhando no elenco profissional ao lado do técnico El Turco Mohamed.

Antonio Mohamed se tornou a opção mais viável do Atlético depois de três insucessos no mercado da bola — Jorge Jesus, Carlos Carvalhal e Eduardo Berizzo não chegaram a um acordo com o clube após conversas na última semana. O argentino se tornou uma opção ao lado do português Luís Castro no início desta semana. O problema é que o lusitano está empregado no Al-Duhail, do Qatar, e tem multa rescisória de um milhão de euros (R$ 6,32 milhões na cotação atual). Os mineiros não estavam dispostos a desembolsar o valor para contratá-lo.

Além disso, o fato do "El Turco" estar livre no mercado fez com que as negociações avançassem rápido e o intuito do Atlético era não estender mais a busca por um técnico, tendo em vista que a reapresentação da equipe está marcada para o dia 17 de janeiro, na Cidade do Galo.