Atlético-MG perde ação e tem que pagar R$ 1,3 milhão a Cury por Maicosuel

Clube mineiro tem de desembolsar o valor para quitar dívida com o agente por causa da contratação do atacante

O Atlético-MG foi condenado a pagar R$ 1,3 milhão ao agente André Cury por causa da comissão na contratação de Maicosuel, ocorrida em 2014, ainda na gestão do presidente Alexandre Kalil. A informação foi inicialmente divulgada pelo Uol e confirmada pela GOAL.

A decisão, publicada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) ainda cabe recurso. Os mineiros devem recorrer do parecer do magistrado.

A contratação do atacante foi sacramentada em junho de 2014 e foi intermediada por André Cury. À época, o empresário receberia 200 mil euros pela negociação, mas o valor não foi pago, e foi iniciada uma discussão judicial.

André Cury cobra mais de R$ 64 milhões do Atlético-MG na justiça comum e na CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) da CBF. Ele negocia uma forma de pagamento com a diretoria alvinegra, especialmente com o mandatário Sérgio Coelho e o vice-presidente José Murilo Procópio.