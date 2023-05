Atlético-MG x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram neste domingo (28), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Atlético-MG recebe o Palmeiras neste domingo (28), no Mineirão, em Belo Horizonte, às 18h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Após a vitória sobre o Cerro Porteño por 3 a 0 na Libertadores, o Palmeiras volta a sua atenção para a disputa do Brasileirão. Nas últimas duas rodadas o Verdão empatou e viu o líder Botafogo abrir dois pontos de vantagem na classificação.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira deve promover apenas uma alteração na equipe que entrou em campo no meio da semana. Sem Mayke, suspenso, Marcos Rocha é o mais cotado para assumir a posição.

Do outro lado, o Atlético-MG também chega embalado com a vitória sobre o Athletico-PR por 2 a 1 na Copa Libertadores. Na temporada, a equipe acumula cinco vitórias consecutivas e busca se manter dentro do G-4. Enquanto o Galo soma 13 pontos, a equipe paulista registra 15.

Vale lembrar que, na próxima quarta-feira (31), o Atlético-MG enfrentará o Corinthians no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No confronto de ida, a equipe mineira venceu por 2 a 0. Enquanto isso, o Palmeiras terá pela frente o Fortaleza, após vencer por 3 a 0 no primeiro jogo.

Em 79 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 35 vitórias, contra 26 do Atlético-MG, além de 18 empates. No mais recente confronto válido pelo Campeonato Brasileiro de 2022, o Verdão saiu vitorioso por um placar de 1 a 0.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Jemerson e Rubens; Battaglia, Pavón (Edenilson), Igor Gomes e Patrick; Paulinho (Vargas) e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

Atlético-MG

Maurício Lemos cumprirá suspensão, enquanto Allan, Pedrinho e Alan Kardec estão no departamento médico.

Palmeiras

Mayke, suspenso, e Murilo, com luxação no ombro, são desfalques.

Quando é?