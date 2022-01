Atlético-MG negocia empréstimo de Otávio, com quem tem pré-contrato para julho de 2022

O Atlético-MG tem um acordo com o volante Otávio, do Bordeaux, que inicialmente chegaria a partir de julho ao clube, conforme trouxe a GOAL. No entanto, existe a possibilidade do jogador desembarcar em Belo Horizonte em breve.

O time francês não ficou nada satisfeito com a postura de Otávio, que fechou um pré-contrato com o Galo e chegará sem custos a partir do meio do ano. Desde então, o volante foi afastado da equipe e está treinando com o time B.

Segundo soube a GOAL, diante desta situação, os dirigentes do Bordeaux decidiram emprestar o jogador e começaram a oferecer Otávio no mercado. Uma fonte próxima da reportagem, inclusive, confirmou que o volante foi oferecido ao Ittihad, da Arábia Saudita, até junho.

Foi aí que Otávio entrou em cena, se comunicou com a diretoria do Atlético-MG e sugeriu ao Bordeaux que o emprestasse ao Galo até junho, antes do contrato em definitivo passar a valer. Esta foi a saída encontrada já que os franceses não querem rescindir o contrato do volante.

Caso decidisse rescindir com Otávio neste momento, o Bordeaux teria que pagar uma considerável quantia ao Athlético-PR. Quando vendeu o volante em 2017, o Furacão colocou uma cláusula em que ficaria com uma parte de uma futura venda e se resguardou caso o contrato fosse rescindido.

Na atual temporada, Otávio disputou apenas 13 jogos na Ligue 1, sem marcar nenhum gol nesta edição do campeonato. A melhor temporada do volante com a camisa do Bordeaux foi a de 2018/2019, onde fez 36 jogos e teve grandes atuações.