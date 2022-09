Atlético-MG muda postura e pode desistir de permanência de Cuca para 2023

Desempenho, relação do técnico com o elenco e indecisão sobre permanência fazem diretoria reconsiderar sequência

O Atlético-MG é mais comedido em relação à permanência de Cuca para 2023. A diretoria se incomoda com algumas situações nos bastidores e pode até desistir de tentar a manutenção do técnico na Cidade do Galo, como soube a GOAL.

Há três aspectos que incomodam a diretoria atleticana: desempenho sob o comando do treinador, relação com o elenco e a indecisão sobre a sequência no clube.

Desde seu retorno, Cuca comandou a equipe em nove jogos, com duas vitórias, quatro empates e três derrotas. O aproveitamento é de 37,03% sob a sua batuta. A equipe tem nove gols marcados e 11 sofridos neste período.

O desempenho de Cuca é inferior ao de seu antecessor, o argentino Turco Mohamed. Nos últimos nove jogos com o técnico, o time obteve cinco vitórias, três empates e uma derrota. Ele obteve 66,67% de rendimento.

Além da performance do time, a diretoria pondera também a relação do técnico com o atual plantel. Há alguns nomes do elenco — não identificados — que têm problemas com a comissão técnica. A cúpula acredita que seria necessário trocar alguns nomes em prol da manutenção de Cuca.

Pedro Souza/Atlético-MG

O Atlético-MG ainda se incomoda com a indecisão do técnico sobre o futuro. Cuca só aceita conversar sobre a sua permanência ao término do contrato, em novembro de 2022. O treinador não quer discutir a situação durante a temporada — ele ainda alimenta a expectativa de substituir Tite na seleção brasileira.

Cuca também tem suas observações em relação a uma possível permanência no clube. O técnico só está disposto a seguir na Cidade do Galo em caso de carta branca para mudar o elenco e exige investimento elevado de novo, o que não está nos planos.

A diretoria, contudo, não planeja grandes investimentos logo no início da temporada. Não à toa tenta contratações de forma gratuita, como Paulinho, que pertence ao Leverkusen e tenta a sua liberação, e Rodinei, que ficará livre no mercado da bola ao fim do contrato com o Flamengo.