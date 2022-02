Atlético-MG muda perfil em 2022 e gasta só R$ 4 milhões no mercado

O Atlético-MG mudou o perfil no mercado da bola em 2022. Depois de buscar jogadores caro com a ajuda de mecenas e gastar mais de R$ 300 milhões apenas em reforços, o clube adota uma postura cautelosa e busca atletas de forma gratuita. Houve apenas uma contratação onerosa nesta janela de transferências: a compra do atacante Fábio Gomes.

O Galo acertou quatro reforços pensando nesta temporada: o zagueiro Diego Godín, o volante Otávio, o atacante Ademir e o centroavante Fábio Gomes. Destes, apenas o último exigiu algum gasto do clube.

O uruguaio Godín e o atacante Ademir chegaram à Cidade do Galo de forma livre. O defensor de 35 anos rescindiu o seu vínculo com o Cagliari, da Itália, e acertou a transferência gratuita para o clube mineiro. Ademir assinou com os mineiros ao fim do compromisso com o América-MG. Ele tinha acordo no CT Lanna Drummond até o fim de 2021.

O volante Otávio tem pré-contrato com o Atlético-MG a partir de julho deste ano, quando se encerrará a sua passagem pelo Bordeaux, da França. O jogador, no entanto, foi emprestado de forma gratuita pelos franceses no primeiro semestre de 2022. Ele deve ficar à disposição da comissão técnica de Antonio Mohamed nos próximos dias.

A única contratação que demandou algum gasto nesta janela de transferências foi a do atacante Fábio Gomes, que pertencia ao Oeste-SP. O Galo desembolsou US$ 750 mil (R$ 3,97 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador.

A diretoria ainda conversa e está perto de um acordo pela contratação de Cristian Pavón, que pertence ao Boca Juniors, da Argentina. Os moldes do negócio são semelhantes aos de Otávio e Ademir. O atacante de 26 anos deve chegar à Cidade do Galo de forma gratuita ao fim do seu compromisso em La Bombonera — o acordo acaba em 30 de junho.

Há a intenção de voltar a buscar reforços de peso a partir da próxima temporada, quando o estádio do clube, a Arena MRV, deve ser inaugurado.