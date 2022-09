Atlético-MG monitora volante Wallisson, da Ponte Preta

Volante de 24 anos, hoje na Ponte Preta, interessa ao Atlético-MG no mercado da bola. Clube de Portugal também cogita contratá-lo

O Atlético-MG monitora o volante Wallisson, atualmente na Ponte Preta, no mercado da bola. A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela GOAL.

A diretoria do Galo avalia a possibilidade de fazer uma investida na contratação do meio-campista de 24 anos a partir de janeiro de 2023. A Ponte Preta está disposta a conversar, mas não estabeleceu preço para liberação do jogador.

O clube paulista desembolsou R$ 1,2 milhão para adquirir 50% dos direitos econômicos do volante no início de 2022. A outra metade dos direitos pertence ao Athletic-MG.

No início de agosto, Wallisson renovou o contrato com a Ponte Preta. O volante estendeu o compromisso até dezembro de 2027. Ele tem multa rescisória de €30 milhões (R$ 154,5 milhões) para o exterior e de R$ 30 milhões para o futebol brasileiro.

Wallisson fez 24 partidas pela Ponte Preta em 2022, sendo 11 como titular e dez na condição de reserva, com quatro gols marcados. No período, ele esteve em campo por 1.151 minutos.

Há um clube de Portugal também interessado na contratação do meio-campista de 24 anos. Hoje, o elenco comandado por Cuca conta com Jair, Allan, Otávio e Neto.