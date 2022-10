Atlético-MG monitora Juan Jesus e só avançará por negócio gratuito

Diretoria não está disposta a investir um valor elevado pela contratação do atleta. Ele pode ficar livre no mercado da bola a partir de julho de 2023

O Atlético-MG avalia, desde o último mercado da bola, a possível investida em Juan Jesus, zagueiro de 31 anos do Napoli. Os mineiros monitoram a situação do brasileiro no Estádio Diego Armando Maradona, como soube a GOAL.

Sem poder de investimento no mercado da bola e com uma dívida que supera a casa de R$ 1,4 bilhão, os mineiros estão dispostos a contratar o atleta, mas sem investimentos. O defensor tem vínculo com o Napoli até 30 de junho de 2023. Ele poderá assinar um pré-contrato a partir de janeiro do próximo ano.

O problema é que os italianos têm a opção de renovação por mais uma temporada com o atleta. Há uma cláusula que permite a extensão do acordo até junho de 2024 em caso de decisão da diretoria napolitana.

O Galo aguarda uma posição do clube italiano para tentar avançar em uma eventual negociação a partir de janeiro de 2023. A situação é tratada pelo diretor de futebol Rodrigo Caetano nos bastidores.

Juan Jesus é natural de Belo Horizonte, mas iniciou a carreira no Internacional. Do clube gaúcho, transferiu-se para a Itália e fez carreira no país europeu, onde defendeu as cores de Internazionale de Milão, Roma e Napoli.

Na atual temporada, o brasileiro fez apenas um jogo, ainda pela Serie A Italiana. Na ocasião esteve em campo por 90 minutos, e o Napoli venceu o Spezia Calcio por 1 a 0, em jogo da sexta rodada. O atleta ficou no banco e não foi acionado pela comissão técnica em todas as outras partidas da temporada.

Em que pese a indefinição sobre técnico, o Atlético-MG já está de olho no mercado da bola para 2023. O clube conversa também com o lateral direito Rodinei, em fim de contrato no Flamengo, e o atacante Paulinho, do Leverkusen.