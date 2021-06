Atlético-MG já tem sete desfalques por Covid-19; Sasha é o novo caso

O time mineiro deve ir com 14 baixas para os próximos jogos do Brasileirão

O atacante Eduardo Sasha é mais um desfalque por Covid-19 no Atlético-MG. O jogador iniciou isolamento e fica afastado por, no mínimo, dez dias. Ao todo, são sete desfalques por causa do vírus no time mineiro. Seguem fora: Igor Rabello, Nacho Fernandez, Nathan, Marrony, Dylan Borrero e Micael. O meia argentino Zaracho foi o primeiro do elenco a testar positivo para Covid-19 nas últimas semanas. Ele já se recuperou e esteve disponível no empate com a Chapecoense, na última segunda-feira.

O técnico Cuca vem lidando com mais de um time inteiro de desfalques. Além da lista de atletas com Covid-19, o time mineiro perdeu quatro jogadores para as seleções sul-americanas na Copa América: Savarino, Alonso, Vargas e Franco.

O Clube Atlético Mineiro informa que o atleta Eduardo Sasha testou positivo para Covid-19. Seguindo o protocolo, o jogador já está em isolamento.



O Galo deseja pronta recuperação ao atacante. — Atlético 😷 (@Atletico) June 23, 2021

Savinho está servindo a seleção brasileira sub-17 em período de treinamentos visando o Sul-Americano da categoria. O lateral-esquerdo Dodô, com lesão muscular na coxa, e o goleiro Rafael, em recuperação de cirurgia no ombro, fecham a lista de baixas.

Casos de Covid-19 no Galo

Com o resultado positivo do atacante Eduardo Sasha, o Galo soma 20 casos de Covid-19 no elenco principal desde o início da pandemia em março de 2020. No fim do ano passado, o Atlético-MG conviveu com um surto que atingiu atletas, comissão técnica, diretores e funcionários do departamento de futebol.

Naquela oportunidade, a equipe comandada por Jorge Sampaoli, que chegou a ter dez desfalques na escalação, perdeu em casa para o Athletico-PR e empatou com Ceará, em Fortaleza.

Coincidentemente, agora o Atlético-MG tem vários casos positivos para Covid-19 antes do duelo contra o mesmo Ceará. Os times se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h, na Arena Castelão, pela sexta rodada do Brasileirão.

O zagueiro Igor Rabello tem previsão de retorno aos treinos para a próxima sexta-feira. Na oportunidade, seguindo o protocolo médico, o atleta irá passar por testes cardiológicos e, depois, é liberado para voltar às atividades normais. A partir daí, a comissão técnica do Atlético-MG vai decidir se o zagueiro será relacionado para o compromisso diante do Santos, domingo, às 20h30, na Vila Belmiro.