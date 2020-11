Surto de Covid e dificuldades no Nordeste marcam nova derrapada do Atlético-MG

Sem vencer no Nordeste desde o início do Brasileirão 2020, o time de Sampaoli sofreu com desfalques e só conseguiu um empate contra o Ceará

O novo tropeço do Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli marca a má fase do clube jogando no nordeste. Repleto de desfalques, o Galo conseguiu apenas um empate por 2x2 contra o Ceará, jogando na Arena Castelão neste domingo (22).

Com o novo tropeço fora de casa, o Atlético segue o amargo tabu de não conquistar vitórias jogando no nordeste. Em 22 rodadas, este foi o primeiro ponto do jogando na região, onde também foi derrotado pelo por 3x1 (Pituaçu) e pelo por 2x1 (Castelão).

No total são 12 desfalques, por conta de um surto de Covid-19 entre os atletas do time mineiro - que também impossibilitou a presença de Sampaoli à beira do campo. As baixas foram decisivas na última partida do Atlético, que perdeu em casa por 2x0 para o Paranaense na quarta-feira (18).

Sem atletas como Victor, Guga, Réver, Allan, Gabriel e até mesmo o recém-chegado Vargas , o Galo voltou a ter dificuldades. Após abrir o placar com Eduardo Sasha, o time permitiu o empate dos donos da casa, com Lima e Vizeu (que saiu lesionado antes mesmo de comemorar). Keno empatou, de pênalti, aos 27 do segundo tempo e salvou os visitantes do pior.

Mesmo com o resultado decepcionante, nem tudo são más notícias para o Atlético Mineiro. Com o ponto conquistado no empate deste domingo, o time reassume a liderança do Campeonato Brasileiro, que pertencia ao . Os times estão empatados no topo com 39 pontos em 22 rodadas, mas o Galo leva a melhor no saldo de gols.

O próximo confronto do Atlético será na próxima quarta-feira (25), em casa contra o . O elenco ainda passará por novos exames para detectar possíveis novos infectados pelo coronavírus, o que pode agravar os problemas para Sampaoli e sua escalação para o confronto.

Com o empate, o Ceará se afasta da temida zona de rebaixamento e encosta na briga por uma vaga na . A próxima partida dos comandados de Guto Ferreira será contra o , na quarta-feira (25).