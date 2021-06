Destaque na Copa América, Vargas é alvo de sondagens do futebol árabe

O contrato do atleta com o Atlético-MG vai até dezembro de 2022

O atacante Eduardo Vargas poderá ser negociado pelo Atlético-MG nas próximas semanas. Destaque da seleção do Chile na Copa América, o jogador vem recebendo algumas sondagens de times árabes. Nos bastidores do Galo, a expectativa é que apareçam propostas oficiais.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O contrato do atleta com o clube mineiro vai até dezembro de 2022.

Vargas é peça importante do técnico Martin Lasarte na seleção chilena. Titular do time, fez dois gols (contra Argentina e Uruguai) e deu uma assistência em três jogos na Copa América.

Experiente, aos 31 anos, o atleta foi contratado pelo Atlético-MG em novembro de 2020, a pedido do então técnico Jorge Sampaoli. Os dois conquistaram juntos a Copa América em 2015 pela seleção chilena. Na época, a contratação custou US$ 2 milhões (cerca de R$ 11 milhões).

No Atlético-MG, Vargas não conseguiu ser titular absoluto. Em 32 jogos pelo time mineiro, o atacante marcou sete gols.

Na função de centroavante, a concorrência no time mineiro é forte. Ele disputa vaga com Hulk, principal nome do ataque atleticano. Diante desse contexto, o salário do atacante chileno é considerado alto para ser apenas uma opção no banco de reservas.



Artilharia da Copa América



Eduardo Vargas está a apenas três gols de se tornar o maior artilheiro da história da Copa América. Os recordistas são o brasileiro Zizinho e o argentino Norberto Mendéz, com 17 gols cada. Ambos jogaram na década de 1950.

Vargas tem 14 gols ao todo em partidas pelo torneio. Na atual edição, o atacante do Atlético-MG divide a artilharia com Neymar, com dois gols. A seleção chilena, que garantiu classificação antecipada para a fase mata-mata, terá pelo menos mais três partidas na Copa América - duas pela fase de grupos e uma das quartas de final.

No entanto, o jogador sentiu um incômodo muscular na coxa direita e foi substituído no segundo tempo do empate contra o Uruguai nessa segunda-feira.