Atlético-MG isola Nathan e tenta forçar saída para o Grêmio

Galo não dá espaços para o meio-campista de 27 anos e tenta forçar saída antes do fim do contrato, que se encerra em julho de 2024

O Atlético-MG não quer seguir com Nathan no elenco e já disse isso ao jogador. A diretoria reforçou o desejo ao receber a proposta mais recente do Grêmio, como soube a GOAL. O diretor de futebol Rodrigo Caetano é o responsável por conduzir a situação com o estafe do meio-campista.

O dirigente atleticano disse ao pai do atleta, José Carlos, que ele está fora dos planos do departamento de futebol para o decorrer da temporada, mesmo que o contrato se encerre em 31 de julho de 2024. Publicamente, ele informou que a decisão foi tomada pelo treinador.

A proposta do Grêmio não tem luvas e estabelece salário inferior ao recebido na Cidade do Galo, mas tem duração superior de contrato — o vínculo teria longevidade até dezembro de 2025.

O jogador ainda não definiu o futuro, mas a diretoria do Grêmio insiste na tentativa de levá-lo. O empresário Giuliano Bertolucci, que atua como intermediário do negócio, é quem tenta convencê-lo sobre o acordo. O técnico Renato Gaúcho telefonou para o atleta a fim de convencê-lo sobre a mudança.

Embora esteja treinando com o elenco comandado por Eduardo Coudet, Nathan tem ficado cada vez mais isolado no plantel. Ele fez apenas um jogo em 2023 — a vitória por 2 a 1 sobre o Patrocinense, em 18 de fevereiro passado. Na ocasião, ficou em campo por 45 minutos. Depois disso, foi relacionado duas vezes, mas não entrou em campo.

No início do ano, quando recebeu proposta para emprestá-lo ao Fluminense por R$ 1 milhão, o Atlético-MG deu sinal positivo, mas as tratativas não avançaram por decisão do próprio atleta.